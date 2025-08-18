Ponedeljek, 18 avgust 2025
Prometna nesreča

V Jesolu včeraj umrla 22-letna Tržačanka

Dekle se je peljalo na motornem kolesu, ki je trčilo v avtomobil znamke Fiat500

Spletno uredništvo |
Jesolo |
18. avg. 2025 | 11:01
    V Jesolu včeraj umrla 22-letna Tržačanka
    Na kraju prometne nesreče so posredovali reševalci, dekletu žal ni bilo več pomoči( Arhiv )
Včeraj zvečer je prišlo v Jesolu v Venetu do hude prometne nesreče, v kateri je umrla komaj 22-letna Tržačanka Samanta Vitale. Dekle se je peljalo na motornem kolesu, ki je trčilo v avtomobil znamke Fiat 500. Trk je bil silovit, 22-letnico je odneslo več metrov po cestišču in je bila pri priči mrtva. Hudo poškodovanega voznika motornega kolesa so reševalci odpeljali v bolnišnico v Mestre. Nesreča v Venetu je bila druga prometna nesreča s smrtnim izidom, v kateri sta včeraj umrla Tržačana. Včeraj popoldne je namreč pri Divači življenje izgubil 54-letni tržaški motorist

