Gorski reševalci so včeraj popoldne ob 14. uri posredovali na gori Brinica nad Viškoršo v Julijskih predalpah, kjer je 54-letno pohodnico obšla slabost. Na pomoč je poklical drugi pohodnik, ki je bil z njo. S helikopterjem civilne zaščite so jo dosegli gorski reševalci, ki so jo vkrcali na helikopter in jo odpeljali v Gumin, kjer jo je pričakalo reševalno vozilo.