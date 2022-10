V Kanalski dolini eksperimentalni večjezični pouk

Na večstopenjski šoli Ingeborg Bachmann na Trbižu, ki obsega vse stopnje od vrtca do drugostopenjske srednje šole, bodo uvedli eksperimentalni večjezični pouk. Zadevno uredbo je podpisal italijanski minister za šolstvo Patrizio Bianchi, vest pa je sporočila deželna odbornica za šolstvo Alessia Rosolen. Z uredbo je minister izdal dovoljenje za izvedbo eksperimentalnega projekta trijezičnega pouka, kar predstavlja edini tovrstni primer v Italiji. Pouk bo potekal tako v italijanščini kot tudi v slovenščini, nemščini in furlanščini in to od vrtca do višje srednje šole.Ministrstvo je tako ugodilo predlogu občin iz Kanalske in Železne doline, katerega cilj je zagotoviti mladim izkušnjo in razširitev vzgojno-izobraževalne ponudbe v skladu z zahtevami ozemlja, ki cilja na promocijo kulturnih, jezikovnih, turističnih in gospodarskih dejavnosti. Pouk predmetov v različnih jezikih bo učencem in dijakom po eni strani omogočil osvojitev širših kompetenc, po drugi pa zaščitil jezike manjšin v Kanalski dolini, so sporočili iz tiskovnega urada deželne vlade Furlanije - Julijske krajine. Po besedah odbornice Rosolen ministrska uredba dokazuje kakovost vzgojno-izobraževalnih procesov v FJK in moč uporabe jezikov na deželnem ozemlju kot sredstva za izboljšanje celotnega sistema. Po besedah generalne direktorice Deželnega šolskega urada za FJK Daniele Beltrame pa je to tudi priznanje pomena šolske avtonomije in zahtev ozemlja.