Koprski policisti so danes zjutraj v Zazidu ustavili kombinirano vozilo volkswagen multivan nemških registrskih tablic. Za volanom je sedel 56-letni voznik, ob njem pa 55-letni sopotnik, oba državljana Nemčije. V vozilu so odkrili osem oseb, ki so nezakonito prišle v Slovenijo. Gre za državljane Irana. Postopki še potekajo.