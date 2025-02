V Kopru naročili nove dvojezične table z zgodovinskimi imeni trgov in ulic

Koprski župan Aleš Bržan je minuli teden podpisal naročilo za nove dvojezične označevalne table z zgodovinskimi imeni trgov in ulic. Novo obliko tabel so potrdile vse vpletene inštitucije, kot je potrdil za STA, pa se nanje ni nihče pritožil. Odstranitev protestno obrnjenih tabel in namestitev novih na občini pričakujejo v naslednjih tednih.

»Prejšnji teden sem podpisal končno obliko, ki so jo uskladile vse sodelujoče inštitucije,« je ob robu današnje novinarske konference o prenovi nekdanjega skladišča soli Libertas v Kopru povedal tamkajšnji župan Aleš Bržan. S tem je potrdil, da bodo v Kopru v kratkem ponovno na pročelja stavb v starem mestnem jedru namestili table, na katerih so navedena zgodovinska imena tamkajšnjih trgov in ulic, kakršna so nosili v preteklih stoletjih, spremenjena pa bo grafična podoba.

Omenjene table so v Kopru sicer postopno nameščali že od leta 2017, zapletlo pa se je lani, ko je inšpektorat za kulturo in medije ugotovil, da te ne sledijo zakonu o javni rabi slovenščine, zaradi česar so odredili njihovo odstranitev. Na koprski občini so se temu uprli in se namesto za odstranitev odločili za protestno obračanje tabel.

Kot je ob tem septembra lani pojasnil Bržan, so se za to odločili, ker ministrstvo za kulturo v času, ko so jim posredovali več pripomb in alternativ, ni storilo nič, da se odločba ne bi zavrgla. »Naša zgodovina je sestavljena iz več različnih kultur in dejavnikov, ki so se tukaj mešali, in na to moramo biti ponosni. Moji predniki so slovanskega rodu in govorijo oba jezika, slovenščino in italijanščino. Tudi jaz govorim oba jezika in upam, da ju bodo tudi moji potomci,« je ob tem še dodal v sporočilu za javnost.

Po ugotovitvah inšpektorata je bilo sicer spornih 33 tabel z zgodovinskimi in ledinskimi imeni ulic in trgov v italijanskem oziroma beneškem narečju, vse pa so bile nameščene na stavbah v središču mesta. Inšpekcijo je po pojasnilu občinske komisije za toponomastiko motilo, da je napisani toponim samo v italijanskem jeziku, ki je bil leta 1905, ko so uradna poimenovanja koprskih trgov in ulic stopila v veljavo, uradni jezik omenjenega območja.