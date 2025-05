V Kopru stalno izgubljajo novinarje

Zakaj vodstvo RTV Slovenija hoče varčevati vedno na račun svojih regionalnih centrov, v tem primeru koprskega, se sprašujejo sindikati in novinarji Radia Koper in Radia Capodistria. Iz Ljubljane je namreč prišla zahteva, naj v Kopru sestavijo neke vrste seznam »neobveznih« oddaj in obenem tudi seznam uslužbencev, ki bi jih s prvim junijem poslali »na čakanje«.

V pismu uslužbenci podčrtujejo vlogo obeh radijskih občil v narodnostno mešanem jezikovnem okolju Slovenije in Italije ter tudi njuno poslanstvo v korist italijanske manjšine v Sloveniji in Hrvaški ter slovenske v Italiji. V pismu tudi ugotavljajo, da je koprski RTV center že dalj časa kadrovsko podhranjen.

Protestno pismo prihaja nekaj dni potem, ko je komisija državnega zbora za italijansko in madžarsko skupnost soglasno sprejela sklep, s katerim vladi predlaga, da zagotovi varstvo pravic obeh avtohtonih manjšin v sklopu RTVS glede financiranja programov, produkcije in kadrov. Manjšinski programi se po besedah manjšinskih poslancev Feliceja Zize in Ferenca Horvatha spopadajo s težavami glede financiranja programov, produkcije in kadrov.

Ziza je na seji poudaril, da so od leta 2018 izgubili 25 od 100 novinarjev, nadomestili pa jih niso. Po njegovih besedah gre za podatke s terena, »ki jih ljudje vsako dnevno čutijo na svoji koži, imajo težave pri delu, izvajanju programov in produkcije«.