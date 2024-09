V Kopru želijo preobremenjene ceste izločiti iz navigacijskih sistemov

V Mestni občini Koper so s pomočjo zunanjega izvajalca ta mesec začeli snemanje cest, s čimer želijo lažje določiti preobremenjene in za tranzit neprimerne odseke v občini ter jih izločiti iz predlaganih poti večjih ponudnikov navigacijskih storitev. Obenem želijo s tem omejiti tranzit na lokalnih cestah v času poletne turistične sezone.

Med najbolj problematičnimi lokacijami izstopajo Podpeč, Bezovica, Zazid, Movraž, Gažon (stara Šmarska cesta) in Grinjan, so na koprski občini pojasnili za STA.

S pridobitvijo posnetkov celotnega občinskega kategoriziranega cestnega omrežja bodo ustvarili video almanah, ki bo med drugim podlaga za postavitev tabel za lokalni promet. Ažurni podatki o stanju posameznih cestnih odsekov in prometnih znakov na njih jim bodo v pomoč tudi pri odločanju o vzdrževalnih ukrepih na prometni infrastrukturi, lažje pa bodo preverjali tudi podatke v občinskih podatkovnih bazah in jih usklajevali z dejanskim stanjem na cestah, so navedli.

Na koprski občini so še navedli, da si pri določanju neprimernih odsekov pomagajo tudi z Googlovimi posnetki, ki pa ne pokrivajo celotnega območja občine. Zato so snemanje občinskih cest zaupali podjetju Flycom Technologies.

Tako kot Googlovi tudi ti posnetki ne bodo javno objavljeni, prav tako bodo vsi zajeti podatki, kot so obrazi in registrske tablice, anonimizirani pred kakršno koli uporabo, so zatrdili.

Snemanje se bo končalo predvidoma v začetku oktobra, celoten projekt pa bo zaključen do aprila 2025. Mestna občina Koper je tak projekt že izvedla leta 2004.