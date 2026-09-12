V Starem pristanišču promovirajo šport

Od golfa so sabljanja, od joge do plezanja, kalistenike in karateja. Staro pristanišce je te dni pravi raj za ljubitelje gibanja. Še danes in jutri v kongresnem centru Generali in na širšem obmčju v njegovi okolici poteka Let’s Move Fitness Festival, ki je posvečen fitnesu in zdravemu življenjskemu slogu. Prireja ga društvo Pro Loco Trieste v sodelovanjus tržaško občino. Obiskovalcem je na voljo več kot 90 ur brezplačnih fitnes vadb v kombinaciji s tekmovanji, pogovori in drugimi dogodki.

Športno naselje je odprto od 8.30 do polnoči. Prednost pri vstopu imajo udeleženci, ki so se prijavili na spletni strani www.letsmovefestival.com, prijava pa je možna tudi ob vhodu. V večernih urah, ko bo tu odmevala glasba, je vstop prost. Na omenjeni spletni strani je mogoče izbrati športne panoge, v katerih se želimo preizkusiti in rezervirati termin (če so seveda prosta mesta še na voljo). Ponujajo pa na primer tudi lekcije samoobrambe in pravilnega dihanja ter ledene kopeli.

Več bo tudi gostov. Danes ob 18. uri na primer pričakujejo olimpijskega prvaka v sabljanju Alda Montana, jutri ob 17. uri pa pustolovca Alexa Bellinija, ki bo spregovoril o svojih ekstremnih avanturah na različnih koncih sveta.