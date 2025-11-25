V Ljubljani hočejo z novimi avtobusi zmagati bitko za okolje

Ljubljanski potniški promet (LPP) je danes predstavil tri nove avtobuse na vodikov pogon, s pomočjo katerih zasledujejo cilj, da javni potniški promet v prestolnici do leta 2030 postane ogljično nevtralen. Že z zunanjo podobo bodo potnike opozarjali na posledice podnebnih sprememb. Črte brez številk in grafov jasno pokažejo trend segrevanja in delujejo kot orodje javnega ozaveščanja.

Gre za korak v smer, ki jo nujno potrebujemo, je ob predstavitvi izpostavil minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer. Po njegovih opozorilih je promet še vedno največji vir emisij toplogrednih plinov v Sloveniji.

V naslednjih petih letih še sto takih

Namestnik direktorja družbe LPP Rok Vihar je poudaril, da ne gre samo za ogljično nevtralne avtobuse, ampak tudi za brezemisijske avtobuse, kar pomeni, da pri svojem delovanju ne sproščajo popolnoma nobenih emisij, razen vodne pare. V naslednjih petih letih bodo po njegovih besedah vozni park dopolnili s 100 podobnimi avtobusi - to pomeni brezemisijskimi avtobusi, med njimi bodo tudi takšni na vodik.