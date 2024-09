V Ljubljani več kot 700 gasilk in gasilcev

Na dogodku Heavy Rescue Slovenia je od petka do nedelje na Rudniku v Ljubljani potekalo največje usposabljanje gasilcev in prvih posredovalcev s področja tehničnega reševanja ob prometnih nesrečah v tem delu Evrope.

Usposabljalo se je okoli 750 poklicnih in prostovoljnih gasilk in gasilcev iz različnih držav. Odvijala so se tudi tekmovanja gasilskih dvojic, gasilski sejem z novostmi proizvajalcev na tem področju, pod okriljem Zavarovalnice Triglav pa simpozij za gasilce ter prikaz delovanja in gašenja tovornih vozil na električni in alternativni pogon. Poleg gostov, ki so se usposabljali, so bili na dogodku prisotni mednarodni inštruktorji, ki so poučevali tehnologijo reševanja iz osebnih, tovornih vozil in kombijev.