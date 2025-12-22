V Ljubljani zasegli 30 kilogramov kokaina

Preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) so minuli teden odvzeli prostost dvema osumljencema, ki so ju prijeli v Ljubljani med primopredajo več kot 30 kilogramov kokaina. Zoper oba osumljenca je preiskovalni sodnik odredil pripor. Šlo naj bi za kokain izredno ciste kakovosti, ki bi bil na trgu vreden 750.000 evrov.

Oba osumljenca, državljana Slovenije, ki je bil že obravnavan za istovrstno kaznivo dejanje, in državljana Srbije, so s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zoper njiju odredil pripor. Zagrožena kazen za kaznivo dejanje neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami je do deset let zapora.

Preiskovalci NPU nadaljujejo kriminalistično preiskavo s ciljem izsleditve morebitnih drugih vpletenih oseb. Kokain izvira iz tujine, morebitno povezavo s kriminalnimi združbami pa še ugotavljajo.