V Milanu aretirali 19-letno privrženko Islamske države

Italijanska policija je v Milanu aretirala 19-letno italijansko državljanko kosovskih korenin Bleono Tafallari, ki jo sumijo članstva v skrajni teroristični skupini Islamska država (IS). Dekle se je po ugotovitvah preiskovalcev radikaliziralo pri 16 letih in je članica organizacije Levi z Balkana, ki je del IS.

Januarja letos se je poročila z 21-letnim kosovskim državljanom, ki je bil prav tako že pod drobnogledom policistov, saj je sorodnik Kujtima Fejzulaia, avtorja krvavega atentata na Dunaju 2. novembra 2020, v katerem je umrlo pet oseb, med njimi tudi sam Fejzulai. Prav preko soproga so prišli do 19-letnice, ki je v svojem pametnem telefonu hranila na tisoče posnetkov in sporočil z džihadistično vsebino. »Govorila je, da želi postati mučenica,« je dejal milanski tožilec Alberto Nobili in dodal, da je bila aretacija rezultat sodelovanja z oblastmi balkanskih držav.