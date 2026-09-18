V morju pri Reki ujeli izjemno strupeno napihovalko (video)

V morju pri Reki je ribič po poročanju lokalnih medijev ujel srebrnoprogo napihovalko (Lagocephalus sceleratus). Gre za invazivno vrsto, ki vsebuje izjemno nevaren strup tetrodotoksin, zato je približno 1,5 kilograma težko ribo predal prirodoslovnemu muzeju na Reki.
Ribič Dražen Puškaš je srebrnoprogo napihovalko ujel z obale med ribolovom. Ker je ni prepoznal, se je ni dotikal z rokami, temveč jo je snel s trnka s prijemalkami. Po preverjanju na spletu je ugotovil, da gre za invazivno vrsto, zato je ni vrnil v morje, ampak se je dogovoril, da jo prevzame reški prirodoslovni muzej, je danes povedal za reški Novi list.
Srebrnoproga napihovalka izvira iz tropskih voda in se je prek Sueškega prekopa razširila v Sredozemlje. V zadnjih letih jo opažajo tudi v Jadranskem morju.
Riba vsebuje tetrodotoksin, ki je po podatkih Organizacije ZN za prehrano in kmetijstvo (FAO) približno 1200-krat bolj strupen od cianida.
Tetrodotoksin je lahko prisoten v jetrih, spolnih žlezah, koži, prebavilih in tudi mišičnem tkivu ribe. Zastrupitev z njim lahko povzroči motnje občutljivosti, slabost in mišično paralizo, v hudih primerih pa odpoved dihanja. Za strup ni posebnega protistrupa, zato je ob sumu na zastrupitev potrebna takojšnja zdravniška pomoč.