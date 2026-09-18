V morju pri Reki ujeli izjemno strupeno napihovalko (video)

V morju pri Reki je ribič po poročanju lokalnih medijev ujel srebrnoprogo napihovalko (Lagocephalus sceleratus). Gre za invazivno vrsto, ki vsebuje izjemno nevaren strup tetrodotoksin, zato je približno 1,5 kilograma težko ribo predal prirodoslovnemu muzeju na Reki.

Ribič Dražen Puškaš je srebrnoprogo napihovalko ujel z obale med ribolovom. Ker je ni prepoznal, se je ni dotikal z rokami, temveč jo je snel s trnka s prijemalkami. Po preverjanju na spletu je ugotovil, da gre za invazivno vrsto, zato je ni vrnil v morje, ampak se je dogovoril, da jo prevzame reški prirodoslovni muzej, je danes povedal za reški Novi list.