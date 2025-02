V Nemčiji skrajna desnica nikoli tako visoko

V Nemčiji je včeraj na predčasnih parlamentarnih volitvah slavila konservativna unija CDU/CSU, ki je glede na projekcije prejela 28,5 odstotka glasov. Na drugo mesto pa se je prvič zavihtela skrajno desna Alternativa za Nemčijo (AfD). Z 20,8 odstotka je podvojila rezultat izpred štirih let. Novi nemški kancler bo najverjetneje vodja CDU Friedrich Merz.

SPD je pristala na tretjem mestu s 16,4 odstotka glasov in doživela največjo izgubo med strankami in sicer skoraj deset odstotnih točk, saj je leta 2021 osvojila skoraj 26 odstotkov. Poleg omenjenih so se po neuradnih izidih so se v parlament uvrstili še Zeleni in Levica.

Volilna udeležba je bila 82,5-odstotna, je razvidno iz podatkov nemške volilne komisije.