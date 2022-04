V nesreči izgubil življenje 21-letnik iz Ronk

Na avtocesti A23 pri kraju Buja na Videmskem se je danes zgodila smrtna prometna nesreča, v kateri je življenje izgubil 21-letnik. Žrtev je Alessandro Paolini, ki je z družino stanoval v ronški občini in je bil zaposlen pri tržiškem podjetju za telefonske inštalacije. Mladenič je sedel na potniškem sedežu kombija, ki je v še nepojasnjenih okoliščinah trčil v tovornjak poljskega podjetja. Paolini je dobil hude poškodbe in je umrl na kraju nesreče. 56-letni ukrajinski državljan, ki je sedel za krmilom tovornjaka, se ni poškodoval, 23-letnega Paolinijevega sodelavca, ki je upravljal kombi in je doma iz Catanie, pa so zaradi predvidoma lažjih poškodb odpeljali v bolnišnico.