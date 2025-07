V nesreči na štajerski avtocesti pet mrtvih

V današnji prometni nesreči na štajerski avtocesti pred počivališčem Tepanje proti Ljubljani je po dosedanjih podatkih umrlo pet ljudi, so pojasnili na Generalni policijski upravi. Vsi so tuji državljani. Voznik kombiniranega vozila je trčil v tovorno vozilo, ki je stalo v koloni. Obvoz je še vedno urejen po regionalnih cestah.

Na Policijski upravi Celje so pojasnili, da so bili nekaj po 10. uri obveščeni, da je na avtocesti blizu izvoza Slovenske Konjice v smeri Ljubljane prišlo do prometne nesreče.

S Policijske uprave Celje so sprva poročali o štirih smrtnih žrtvah v prometni nesreči in še dveh poškodovanih osebah, na Generalni policijski upravi pa so naknadno pojasnili, da je umrl še peti udeleženec prometne nesreče.

Na avtocesti nastajajo daljši zastoji. Obvoz je za osebna vozila in manjša tovorna vozila po regionalni cesti med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konjicam. Začasno so odprli avtocestni uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani. Za večja tovorna vozila je obvoz po regionalni cesti skozi Vojnik do priključka Celje center.

Pri počivališču Tepanje proti Mariboru je zaradi iste nesreče zaprt prehitevalni pas, poroča prometnoinformacijski center.