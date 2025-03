V nesrečo na avtocesti A4 vpleteni tovornjak, avtomobil in počitniška prikolica

Na avtocesti A4 so bili danes malo po 16. uri med Portogruarom in San Stinom proti Benetkam vpleteni v nesrečo tovornjak, počitniška prikolica in avtomobil. Kljub dejstvu, da je nastala velika gmotna škoda, pri čemer je kazalo, da so posledice nesreče hude, so reševalci na srečo ugotovili, da v njej ni bilo poškodovanih. Družba Autostrade Alto Adriatico pa je zaradi odstranjevanja posledic nesreče omenjeni odsek zaprla. Vozila iz smeri Trsta ali Vidma izločajo pri Portogruaru in jih preusmerjajo na obvoz po avtocesti A28/A27. Uvoz pri Portogruaru proti Benetkam so zaprli. Ob 16.30 je med Portogruarom in San Stinom nastal 7-kilometrski zastoj.