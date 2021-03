V noči na nedeljo bomo prešli na poletni čas. Urine kazalce bomo ob dveh zjutraj pomaknili eno uro naprej. V nedeljo bomo tako spali eno uro manj, ure sončne svetobe pa bodo trajale dlje. Evropski poslanci so odločili, da bo tokrat šlo za zadnje premikanje ure, toda odločitev za zimski ali poletni čas je prepuščena posameznim članicam. Kaj bo oktobra, ko bi se morali vrniti na zimski čas, še ni dokončno znano.

Francozi bi v celotnem letu želeli obdržati poletno uro, medtem ko se Italija, kot kaže, zavzema za ohranjanje zdajšnjega režima, kar je tudi zaprosila v Bruslju prva Contejeva vlada.

Slovenija je po javnem posvetovanju, ki ga je Bruselj organiziral v letu 2018, bolj naklonjena poletnemu času, prav tako Portugalci, Ciprčani in Poljaki. Za zimski čas pa so se večinsko izrekli Finci, Danci in Nizozemci.