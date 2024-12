V noči na ponedeljek rumeno opozorilo zaradi sneženja

Arso je za noč na ponedeljek za jugozahodne, jugovzhodne in osrednje predele Slovenije objavil rumeno opozorilo zaradi sneženja. Velja od 19. ure v nedeljo do 5. ure zjutraj v ponedeljek. Zlasti na jugovzhodu pričakujejo od 5 do 25 centimetrov snega v 24 urah. Promet je lahko oviran, so zapisali, v primeru mokrega snega se lahko lomijo veje.

Za ponedeljek zjutraj so za jugozahod Slovenije objavili tudi rumeno opozorilo zaradi burje, ki bo lahko dosegala hitrost do 85 kilometrov na uro.

V noči na ponedeljek bo naše kraje prešla hladna vremenska fronta, ob kateri se bodo pojavljale rahle do zmerne padavine. V Sloveniji bo snežilo do nižin. V FJK je možno, da se bo ponoči, ko bo zapihala zmerna do močna burja in bo začel vdirati še nekoliko hladnejši zrak, dež spremenil v sneg tudi v najvišjih predelih Kraške planote.

V ponedeljek se bo vreme postopno izboljšalo in delno razjasnilo. V torek in sredo bo povečini sončno, zlasti noči bodo mrzle.