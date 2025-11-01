V Novem Sadu množično ob prvi obletnici padca nadstreška

V Novem Sadu danes s shodom obeležujejo prvo obletnico padca nadstreška na tamkajšnji železniški postaji, ki je zahteval 16 življenj. Več deset tisoč ljudi se je zbralo na 16 različnih lokacijah. Številni so položili rože in prižgali sveče na prizorišču tragedije izpred leta dni. Uradni del shoda se je začel pred železniško postajo ob 11.52, uri, ko se je 1. novembra lani zrušil nadstrešek.

Žrtev so se spomnili s 16-minutnim molkom. Dogodek se bo končal predvidoma ob 20. uri. V Novi Sad je na tisoče študentov iz drugih srbskih mest prispelo že včeraj zvečer.

Proti korupciji in omejevanju svobode

Novosadska tragedija je sprožila študentske proteste in zasedbe univerz po državi, ki trajajo že skoraj eno leto. Protestniki so sprva zahtevali kaznovanje odgovornih za nesrečo, pozneje pa so protesti prerasli v izražanje jeze zaradi sistemske korupcije in represije, omejevanja svobode medijev in vladavine prava. Študenti od spomladi zahtevajo tudi predčasne volitve.

Shodi v spomin na žrtve tragedije potekajo tudi v številnih drugih srbskih in evropskih mestih, med drugim tudi v Ljubljani.