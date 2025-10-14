V okolici Verone v eksploziji ubiti trije karabinjerji

V kraju Castel D’Azzano blizu Verone so bili v eksploziji, do katere je prišlo ponoči med poskusom izselitve, ubiti trije karabinjerji, še več kot deset karabinjerjev in gasilcev pa je bilo ranjenih, so sporočile oblasti. V času incidenta so bili v kmečkem poslopju trije ljudje, ki so jih oblasti zaradi suma povzročitve eksplozije pridržala.

Do eksplozije je po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa prišlo med poskusom izselitve iz hiše v kraju Castel D’Azzano južno od Verone, v katero so se zabarikadirali brata in sestra. Hiša je bila napolnjena s plinom, eksplozija pa se je sprožila, ko so se med operacijo odprla vhodna vrata, medtem ko so karabinjerji in gasilci poskušali vdreti v poslopje, so povedali viri blizu preiskave. Pri tem naj bi se dvonadstropno poslopje zrušilo in pod sabo pokopalo trojico karabinjerjev.

Hiša je po eksploziji zagorela in je popolnoma uničena. V njej so po besedah glavnega tožilca v Veroni Raffaela Tita našli šest plinskih jeklenk.

Izselitev trojice, ki se je ukvarjala s kmetijstvom in naj bi imela finančne težave, je bila načrtovana že dlje časa. Prejšnje poskuse izselitve so preprečile njihove grožnje, da se bodo razstrelili, zaradi česar so po poročanju italijanskih medijev poklicali na pomoč posebne enote policije, da bi izvedle operacijo.

Na prizorišču so bili zaradi predhodnih groženj stanovalcev prisotni tudi gasilci in reševalci, ki so poskušali pomagati, a je bilo prepozno. Po poročanju Anse je bilo ranjenih 15 karabinjerjev, policistov in gasilcev, ki so utrpeli poškodbe v eksploziji.

Organi pregona so zaradi suma povzročitve eksplozije pridržali okrog 60 let stara brata in sestro. Tudi ženska naj bi bila v eksploziji ranjena. Tretjega družinskega člana, 65-letnega moškega, ki je bil na begu, so po poročanju Anse kasneje prijeli na podeželju v bližini posesti.