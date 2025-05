»V omari sramote so skrivali tudi italijanske zločine v Sloveniji«

Generalni tožilec na vojaškem prizivnem sodišču Marco De Paolis v prvomajski številki Primorskega dnevnika govori o svojih preiskavah nacistifačističnih vojnih zločinov med drugo vojno v Italiji in v tujini. Izhodišče za njegove preiskave je bila t.i. omara sramote, kjer so povojne oblasti vse do leta 1994 skrivale vojne zločine.

V zloglasni omari so skrivali tudi preiskave in raznorazne dokumente o zločinih italijanske vojske v nekdanji Jugoslaviji, torej tudi v Sloveniji. Zanje ni nihče odgovarjal, čeprav je Jugoslavija takoj po vojni zahtevala izročitev odgovornih za pokole civilnega prebivalstva.

De Paolis misli, da ni več časa za sodno rehabilitacijo bazoviških junakov. Meni, da bi morali ukrepati takoj po vojni ali v prvih povojnih letih. »Ko govorim o slovenskih antifašistih mislim, da je za sodno rehabilitacijo res prepozno, zgodovina pa jim je vsekakor dala prav, saj so se borili na pravi strani. A kaj, ko živimo v časih, ko nekateri zanikajo zgodovino in celo ne priznavajo sodnih razsodb,« je v intervjuju poudaril vojaški tožilec.