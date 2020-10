V osmih urah dvakrat pijan za volanom

Koprski policisti so včeraj malo pred 16. uro v Luciji ustavili 70-letnega voznika iz Ljubljane, ki mu je alkotest pokazal 0,92 mg/l. Začasno so mu odvzeli vozniško dovoljenje in mu odredili pridržanje.

Istega moškega so nato policisti ustavili le nekaj več kot osem ur kasneje, in sicer malo po polnoči, pri čemer mu je alkotest pokazal 0,32 mg/l. Ker je vozil kljub odvzetemu vozniškemu dovoljenju, so zasegli vozilo. Sledi mu obdolžilni predlog sodniku za prekrške, hkrati pa so mu naložili tudi kazen zaradi kršitve nočne policijske ure.