V Padovi sodišče preprečilo »izbris« ene od dveh mater

Sredi lanskega poletja smo poročali o pobudi javne tožilke v Padovi Valerie Sanzari (tačas je bila premeščena v Benetke), ki se je odločila za izpodbijanje registracije rojstnih listin otrok, rojenih istospolnim materam s pomočjo umetne oploditve, opravljene v tujini. Takih primerov je bilo več kot 30 - po nekaterih navedbah 37, po drugih 2 manj, spet po tretjih naj bi bilo 33. Število sicer ni pomembno, gre za princip. Sodišče je včeraj zavrnilo izpodbijanje, s katerim je tožilka predlagala izbris imena nebiološke matere iz rojstne listine teh otrok.

»Sodišče je potrdilo vse registracije rojstnih listov z dvema materama v register prebivalstva in je s tem pritrdilo našemu stališču, s katerim smo dokazovali, da so v središču tega postopka mladoletne osebe, aktualni status katerih je pač ta, da imajo dve materi. In za spremembo tega statusa ni dovolj izpodbijanje tožilstva. Z zavrnitvijo je sodišče potrdilo starševstvo dveh mater, da bi zaščitilo vpletene mladoletnike,» je z zadoščenjem komentiral odvetnik Michele Giarratano, zastopnik 15 parov, proti katerim je tožilka sprožila postopke za izbris ene od mater iz rojstnih listov.

Sodišče je skratka ocenilo, da postopek, ki ga je izbrala tožilka, ni prava pot, pač pa da bi se bilo treba proti registraciji dveh žensk kot staršev otroka v matični register, za kar so se odločili v Občini Padova, treba pritožiti z drugačnim, bolj zapletenim postopkom. Ob tem je padovsko sodišče še priznalo legitimnost župana v vlogi predstavnika vlade, da v omenjenih postopkih nastopa kot vpletena stran, in pravico občine, da se za zastopanje v postopku posluži občinskega odvetništva. Notranje ministrstvo in javno tožilstvo v Padovi imata pravico do pritožbe.

Na odločitev se je nemudoma odzval Sergio Giordani, levosredinski župan v Padovi, ki se je odločil za registracijo otrok istospolnih staršev. »Pomemben korak naprej za deklice in dečke in njihove mame, danes sta zmagala ljubezen in primarni interes malčkov. Vedno sem bil prepričan, da delujem v skladu s svojo vestjo in s principi ustave,» je komentiral. Giordani upa, da bo parlament ukrepal, da bi zapolnil obstoječo vrzel.

V Milanu je bilo drugače

In če je v Padovi sodišče zavrnilo izpodbijanje, je v Milanu bilo drugače: pred enim mesecem je tamkajšnje pritožbeno sodišče razglasilo za nelegitimno registracijo rojstnega lista, na katerem sta kot starša bili navedeni dve materi. Raznovrstna društva, ki združujejo t. i. »mavrične družine«, zato podobno kot župan Padove (in pred njim že ustavno sodišče) pozivajo parlament k zakonskemu ukrepanju, da vprašanje o registraciji ne bi bilo odvisno od volje ali pa nagnjenosti tega ali onega župana.

Pričakovanje, da se bo »desnosredinska« večina v parlamentu, ki je precej bolj desna kot pa sredinska, zavzela za oblike družinskih skupnosti, ki se razlikujejo od tradicionalnih, torej tistih z materjo, očetom in otrokom, je sicer dokaj utopično ... a tudi prejšnje vlade, ki so sicer kazale večjo odprtost do tega vprašanja - ali pa ga vsaj niso odprto zavračala - niso ničesar ukrenile na tem področju.