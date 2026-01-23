V paritetnem odboru ne soglašajo, kdaj je konec mandata

Prihodnjega 3. februarja bi se moral, najbrž zadnjič v tem mandatu, znova sestati Institucionalni paritetni odbor za vprašanja slovenske manjšine. Se pa postavlja vprašanje, ali bo za to še čas, saj se je po nekaterih interpretacijah mandat odboru iztekel včeraj, na peto obletnico prve seje. Dne 22. januarja 2021 se je namreč na daljavo prvič sestal takrat novoimenovani paritetni odbor, sejo je sklical takratni minister za deželna vprašanja Francesco Boccia, ki ji je tudi predsedoval, a so jo morali kmalu prekiniti zaradi odsotnosti mehanizma tajnega glasovanja na daljavo. Tako sta bila predsednik Marko Jarc in podpredsednik Paolo Rovis izvoljena 4. februarja.

Pravilnik paritetnega odbora v drugem odstavku bis prvega člena določa, da mandat članov odbora traja pet let, to pa se šteje od prve seje. Na le-tej, piše v tretjem členu pravilnika, člani z večinskim glasom izvolijo predsednika in podpredsednika (le-ta mora biti izbran iz vrst tistih članov, ki so drugačnega jezika kot predsednik). Vendar se je to zgodilo v dveh različnih dneh: 22. januarja 2021, ko je bila seja, ki pa je bila kmalu prekinjena, in zatem 4. februarja istega leta, ko sta bila izvoljena predsednik in podpredsednik.

Na eni strani Brezigar, na drugi Jarc

Obstajata dve tolmačenji: prvo, ki ga iznaša član odbora in bivši predsednik Bojan Brezigar, je to, da se je mandat paritetnemu odboru iztekel 22. januarja letos, na peto obletnico prve seje. Dejstvo, da tisti dan ni bilo mogoče glasovati in sta bila predsednik in podpredsednik izvoljena 4. februarja, roka zapadlosti mandata ne spreminja in bi morala dežela Furlanija - Julijska krajina sprožiti postopek za obnovitev odbora.

Drugačno pa je tolmačenje predsednika paritetnega odbora Marka Jarca. Pravilnik ne predvideva, da na ustanovni seji ne bi bila izvoljena predsednik in podpredsednik. Sam zagovarja stališče, da je 4. februarja 2021 prav tako potekala še vedno prva seja odbora, ko sta na njej bila izvoljena predsednik in podpredsednik. Vsekakor, dodaja, je v pristojnosti paritetnega odbora tudi to, da tolmači pravilnik. Pri tem predsednik pravi, da se bo na seji odbora prihodnjega 3. februarja govorilo tudi o tem. Če bo večina članov soglašala z nje govo interpretacijo pravilnika in bo želela nadaljevati s sejo, v redu, v nasprotnem primeru pa se bodo poslovili.