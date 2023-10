V petek grozi huda vremenska ujma: objavili rdeče opozorilo

Arso je za jutri (petek, 27. oktobra) za večji del Slovenije objavil rdeče opozorilo zaradi obilnih padavin s krajevno močnimi nalivi. Zapihal bo močan jugozahodni veter, opozarjajo, morje pa bo v dopoldanskem času ob visoki plimi poplavljalo okoli 50 cm.

Pričakujejo več kot 120 milimetrov dežja v 24 urah, so zapisali, najvišjo hitrost jugozahodnega vetra od 100 do 120 km/h in povišano plimovanje morja, ki lahko v večjem obsegu poplavi nižje dele obale. Z oranžnim opozorilom pa opozarjajo pred močnejšimi krajevnimi nevihtami. V jugozahodnih predelih Slovenije bo rdeči alarm trajal od polnoči do 11. ure jutri (petek) dopoldne.