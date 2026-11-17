Policija je v preteklme tednu na avtocestnem omrežju Furlanije - Julijske krajine opravila okrepljeno nadzorno akcijo proti voznikom pod vplivom alkohola in drog. Opremljeni so bili tudi s premičnim forenzičnim laboratorijem za opravljanje testov, posebno pozornost so posvetili tovornjakom.

Petinosedesetim voznikom so odredili test alkohola v krvi, petintridesetim pa test za prisotnost mamil v krvi. Enega poklicnega šoferja so oglobili zaradi prisotnosti alkohola v krvi. Enega voznika so oglobili zaradi 0,5 do 0,8 grama alkohola na liter krvi, tri pa zaradi gostote med 0,8 in 1,5 grama, spet enega pa zaradi več kot poldrugega grama alkohola na liter.

Policisti so zasačili tudi tri poklicne šoferje pod vplivom kokaina. Skupen obračun akcije znaša osem zaseženih vozniških dovoljenj, dvanajst drugačnih administrativnih ukrepov, 95 odbitih točk z vozniških dovoljenj in sedem ovadb.