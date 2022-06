V pokrajini Donbas se nadaljujejo siloviti spopadi

V Ukrajini se v pokrajini Donbas nadaljujejo intenzivni spopadi, ruskim silam pa je uspelo napredovati proti kraju Bahmut, s ciljem odrezati mesto Severodoneck od oskrbovalnih linij.

Ukrajinski generalštab je opozoril, da Moskva kopiči sile in se pripravlja na novo ofenzivo v smeri mesta Slovjansk. Generalštab ukrajinskih oboroženih sil je danes opozoril, da ruske sile napredujejo v smeri Vozdviženka - Roti. Gre za kraja, ki se nahajata le 10 kilometrov jugozahodno od Bahmuta. Od tam pa bi Moskva lahko s težko artilerijo obstreljevala cesto od Bahmuta do Severodonecka, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Spopadi v Severodonecku in okolici trenutno potekajo brez večjih sprememb, ukrajinske sile pa po besedah predsednika Volodimirja Zelenskega, kljub intenzivnim uličnim bojem, še vedno nadzorujejo del mesta. Hkrati je dejal, da je Kijev v procesu osvobajanja dežele dosegel znaten napredek v Zaprožju in Harkovu.

Severodoneck je eno od zadnjih mest, ki Rusiji preprečuje nadzor nad pokrajino Donbas na vzhodu Ukrajine. Nadzor pokrajine bi Rusiji omogočil vzpostavitev kopenskega mostu do polotoka Krim, ki si ga je Moskva priključila že leta 2014. Prav tako je ukrajinski generalštab opozoril, da Moskva kopiči sile in se pripravlja na novo ofenzivo v smeri mesta Slovjansk.

V zadnjih 24 urah naj bi ukrajinskim silam uspelo odbiti sedem napadov v regijah Doneck in Lugansk ter uničiti več tankov in oklepnih vozil. Prav tako pa so danes ukrajinska letala izvedla vrsto napadov na sovražnikove baze in skladišča vojaške opreme v petih krajih v regiji Herson, je sporočilo obrambno ministrstvo.

Ruske oblasti so v okupiranem Hersonu že predlagale izvedbo referenduma o priključitvi k Rusiji. Pred tem pa so napovedale še uvedbo ruske valute, rublja.