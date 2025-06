V ponedeljek prihaja hladna vremenska fronta

Subtropski anticiklon, ki nam trenutno zagotavlja stanovitno in sončno ter vroče poletno vreme, bo v noči na ponedeljek popustil. Alpsko območje bo od zahoda dosegla višinska dolina z bolj svežim in vlažnim atlantskim zrakom, ki se bo nato poglabljal, ob katerem se bo povečala nestanovitnost. Evolucija je še delno negotova, po nekaterih izračunih naj bi bolj svež atlantski zrak s hladno vremensko fronto prešel celotno naše območje, po drugih naj bi bil njegov vpliv bolj obroben in naj bi segal predvsem do severnih goratih predelov. V noči na ponedeljek in v ponedeljek vsekakor kaže na bolj ali manj izrazito vremensko poslabšanje in na nadaljnjo osvežitev. Povečini bo spremenljivo do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v severnih goratih predelih, ob zadostni poglobitvi višinske doline pa bodo nastajale tudi v nižinah in ob morju. Ponekod bodo možne tudi močnejše nevihte. Ob morju bodo možna tudi obdobja z delno jasnim vremenom. Zapihala bo burja, pritekati bo začel nekoliko bolj svež zrak.

Za ponedeljek je Arso za celotno Slovenijo zaradi neviht objavil rumeno opozorilo.

Prvi vročinski val se bo po vsej verjetnosti v ponedeljek povečini zaključil, ponekod morda v torek. Povprečne 24-urne temperature se bodo namreč že v ponedeljek povečini spustile pod 25 stopinj Celzija, kar je na našem območju predpogoj, da lahko govorimo o vročinskem valu.

Ponedeljkove najnižje jutranje temperature bodo na Goriškem okrog 18 stopinj Celzija, ob morju 23 in na Kraški planoti okrog 17 stopinj Celzija. Najvišje dnevne temperature bodo ob šibki do zmerni burji na Goriškem do okrog 28 stopinj Celzija, ob morju do okrog 26 stopinj Celzija.

Torkovo jutro bo nekoliko hladnejše, na Kraški planoti se bo živo srebro spustilo do okrog ali pod 15 stopinj Celzija, na Goriškem do okrog 17 in ob morju do okrog 21 stopinj Celzija. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 28 stopinj Celzija. Prevladovalo bo sončno vreme.

Anticiklon nato v prihodnjem tednu povečini, kot kaže, ne bo posebno soliden. Občasno bodo zaznavni vplivi nekoliko bolj svežih atlantskih tokov, ki se bodo pomikali proti vzhodu onstran alpskega grebena. Prevladovalo bo sicer povečini sončno vreme z le morebitno občasno popoldansko nestanovitnostjo zlasti v gorah, temperature pa bodo povečini nekoliko nižje od tistih, ki jih beležimo v zadnjih dneh.