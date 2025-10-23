V popoldanskih in večernih urah zaostritev vremena

Ob približevanju atlantske višinske doline z jugozahodnimi tokovi priteka proti nam zelo vlažen zrak. Popoldne ali zvečer bo naše kraje dosegla solidna hladna vremenska fronta, ob njej bo nad severnim Jadranom v naši neposredni bližini tudi prizemni ciklon, ki ravnokar nastaja nad Ligurskim morjem in se bo naglo pomikal proti vzhodu. Ob naglem spuščanju zračnega tlaka - pri nas zvečer pričakujemo okrog 990 hektopaskalov - se bodo popoldne okrepili vetrovi južnih smeri. Zapihal bo okrepljen jugovzhodni veter, ki bo med prehodom ciklona obrnil ob jugozahoda in se krepil. Pojavljale se bodo močne do obilne padavine. Ob prehodu hladne vremenske fronte, ko bo začel vdirati hladnejši zrak, bo tudi zagrmelo in bodo možni krajevni nalivi. Skupne količine padavin bodo ponekod izdatne. Ob nizkem zračnem tlaku in vetrovi južnih smeri ter večjih količinah padavin bosta plimovanje in valovanje morja visoka. Tržaška obala, kot se je izkazalo v preteklosti, je pod vplivom okrepljenih jugozahodnih vetrov pod večjim udarom.

Ponoči bo prehodno zapihala burja in se bo ozračje ohlajalo. Meja sneženja se bo spuščala. Padavine bodo oslabele in ponehale. Proti koncu padavin bo lahko snežilo do nadmorske višine okrog 1300-1500 metrov. Najnižje jutranje temperature bodo na Kraški planoti in na Goriškem okrog 7 stopinj Celzija, ob morju okrog 13 stopinj Celzija.

Jutri bo spremenljivo, občasno bo lahko še padlo nekaj dežja.