V Poreču preiskujejo domnevna posilstva

Hrvaška policija je potrdila, da preiskuje domnevne primere posilstev na zabavah v turističnem naselju Lanterna pri Poreču, potem ko je avstrijski časnik Kronen Zeitung navedel izjavo avstrijskega maturanta, da naj bi varnostniki na zaprtih zabavah za avstrijske maturante nadlegovali dekleta, jih drogirali in celo posilili.

Maturant je na družbenih omrežjih Instagram in Snapchat poskusil preveriti govorice o domnevnih spolnih zlorabah.Prejel je odzive deklet iz Avstrije in Nemčije, ki se počutijo travmatizirane in ne vedo, s kom bi se pogovorile.

Policijska uprava v Pulju je nato potrdila, da so med 20. junijem in 10. julijem prejeli dve ovadbi za kazniva dejanja proti spolni nedotakljivosti. Ugotovili so, da je 19-letni avstrijski državljan na maturantskem izletu posilil leto dni mlajšo rojakinjo. 8.julija so ga priprli.

V primeru druge ovadbe preiskava še poteka. HRT poroča, da naj bi bil vpleten eden od varnostnikov, prav tako avstrijski državljan. Oglasili so se tudi organizatorji maturantskih zabav, ki so povedali, da so seznanjeni s pritožbami na račun svojih varnostnikov iz Hrvaške in Avstrije. Kot so navedli, obtožbe niso potrjene, a so varnostnike, ki naj bi bili vpleteni v domnevna kazniva dejanja, odstranili iz Lanterne.