V Portorožu letalo pristalo na trupu

Včeraj malo pred poldnevom je letalo Pipistrel Panthera 152 med pristajanjem podrsalo po stezi in se nato ustavilo na trupu, poročajo Primorske novice. Poleg pilota, tujega državljana, ki je tudi lastnik letala, sta bila na krovu še dva tuja državljana. Na srečo ni bil nihče poškodovan, gmotna škoda pa naj bi bila okrog 40.000 evrov. Poškodovala sta se propeler in spodnji del trupa letala. Zaradi nesreče in odstranjevanja letala je bilo portoroško letališče včeraj zaprto do 12.50.

Vzrok nesreče ugotavlja preiskovalec letalskih nesreč, za zdaj še ni znano, ali je šlo za človeški faktor ali tehnično okvaro. Koprski policisti so ugotovili, da ob pristanku se niso odprla kolesa, tako da je letalo podrsalo po stezi. Vremenske razmere so bile tedaj ugodne.

O nesreči so bili včeraj obveščeni tudi v družbi Pipistrel, ki pa še ne razpolagajo z zadostnimi informacijami, da bi jo komentirali in menijo, da bo vzroke pojasnila preiskava.

Gre za drugo nesrečo Pipistrelovega letala v zadnjem mesecu. Direktor norveškega podjetja in norveška državna sekretarka sta sredi avgusta med poletom s Pipistrelovim električnim letalom Alpha Electro G2 namesto na cilju končala v jezeru 180 kilometrov jugozahodno od Osla.