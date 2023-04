V Portorožu se je začela Evropska dekliška matematična olimpijada 2023

V Portorožu se je včeraj začela Evropska dekliška matematična olimpijada 2023, ki bo trajala do srede, 19. aprila. Gostuje jo Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije. Na njej sodeluje 60 držav z vsega sveta, ki jih zastopa 240 udeleženk. Današnjega slavnostnega odprtja se je udeležila tudi predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar, ki je sicer častna pokroviteljica tekmovanja. »Želim vam, da z vsem srcem in mladostno zagnanostjo objamete vsakršen izziv, ki se vam ga zdi smiselno izbrati,» je nagovorila udeleženke.

Predsednica republike je v svojem govoru izrazila zadovoljstvo, da lahko nagovori posebej nadarjena dekleta z vsega sveta, ki so se v Portorožu zbrala, da bi se pomerila v reševanju zapletenih matematičnih izzivov ter navezovala stike in izmenjevala izkušnje z dekleti s podobnimi interesi. »Udeležba na tem uveljavljenem tekmovanju dekletom omogoča nadgrajevanje znanja, krepi samozavest in dviguje samopodobo ter nenazadnje spodbuja odločitev za študij in poklicno kariero na področjih STEM,»« je med drugim poudarila predsednica.

Ob tem je podprla prizadevanja organizacijskega odbora EGMO in potrdila, kako pomembno je vključevanje deklet v STEM področja na današnjem trgu dela in v svetu. Predsednica je prepričana, da ohranjanje in varovanje okolja, iskanje alternativnih virov energije, raziskovanje vesolja, razvoj zdravil za trenutno neozdravljive bolezni in uporaba umetne inteligence za človeku prijaznejše bivanje, zahtevajo znanje in sposobnosti vseh, ki si delimo zeleni planet. »Skupaj imamo več možnosti za uspeh, skupaj bo tudi pot iskanja novih rešitev hitrejša in manj strma,« je dejala.

Kot bistven vidik tekmovanja je poleg omogočanja spodbujevalnega okolja izpostavila tudi zgled in si ob tem izposodila besede podpredsednika organizacijskega odbora EGMO in dekana Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani dr. Gregorja Dolinarja, ki pravi, »da so pri doseganju ustreznejše zastopanosti obeh spolov izjemno pomembni zgledi. Uspešne ženske, pa naj bo to na STEM področjih, v politiki ali kjerkoli drugje, kjer zaenkrat še dominirajo moški, so ključne za premikanje mej v glavah posameznikov in v družbi nasploh. Dekleta potrebujejo vzornice in bodoče generacije bodo zagotovo našle vzornice tudi med tekmovalkami Evropske dekliške matematične olimpijade.«

Predsednica republike je govor sklenila s srčno spodbudo tekmovalkam: »Draga dekleta, sedanjost in prihodnost sta vaši! Želim vam, da z vsem srcem in mladostno zagnanostjo objamete vsakršen izziv, ki se vam ga zdi smiselno izbrati.«