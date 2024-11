V Portorožu so jih zalotili z več kot kilogramom konoplje

Policisti Policijske postaje Piran so prejšnji četrtek ponoči v Portorožu ustavili 19-letnega voznika osebnega avtomobila iz okolice Kopra. Ko so preverjali njegovo stanje so ugotovili, da je vozil pod vplivom prepovedanih drog.

V vozilu sta bila kot potnika še 37-letnik in 40-letnik ravno tako iz Kopra. Zasegli so jim 1120 gramov konoplje, ki so jo prevažali v avtomobilu. Zaradi utemeljenih razlogov za sum neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami so vsem trem odredili pridržanje.

V nadaljevanju so opravili hišne preiskave na območju Kopra. Zasegli so 45 škatel raznovrstnih pirotehničnih izdelkov in konoplje. Vse tri osumljence so nato s kazensko ovadbo privedli k preiskovalni sodnici, ki je za vse tri odredila pripor.