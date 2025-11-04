V Postojni streljanje z balkona razkrilo zalogo streliva

V Postojni je bilo pred dnevi kar napeto. Otrok je poklical na interventno številko 113 in policiji sporočil, da je na balkonu večstanovanjskega bloka sredi belega dne opazil moškega, ki naj bi streljal s pištolo. Koprski policisti so na kraju potrdili utemeljen sum. Šlo je za 44-letnega Postojnčana.

Med hišno preiskavo so nato policisti naleteli na dodatno neprijetno presenečenje. Našli so 105 nabojev kalibra 7,65 milimetra, nabojnik za pištolo istega kalibra, 58 šibernih nabojev in več kosov prepovedanih pirotehničnih izdelkov. Vse našteto so zasegli, ker moški ni imel ustreznih dovoljenj. Zoper moškega so uvedli prekrškovni postopek zaradi kršitev določb zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih in zakona o orožju ter zaradi posesti orožja in streliva brez ustrezne orožne listine.