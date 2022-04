V potresu v BiH najmanj ena žrtev in več ranjenih

V potresu, ki je sinoči malo po 23. uri prizadel jug BiH, je najmanj ena oseba izgubila življenje, več pa je bilo ranjenih. V bolnišnici v Mostarju je namreč hudim poškodbam ponoči podlegla 28-letna ženska iz Stolca. Na njeno hišo je ob tresenju tal padla velika skala. Več ljudi je bilo ranjenih, med njimi starša in sestra umrle, nastala je večja gmotna škoda na zgradbah, tudi v mestih Mostar in Ljubinje. Tla so se tresla več kot minuto. V Stolcu naj bi bile poškodovane najmanj tri osebe.

Žarišče potresa z magnitudo 5,7 je bilo v bližini Stolca. Potres so čutili po vsej regiji, med drugim tudi v Sloveniji in v večjem delu italijanskega polotoka, tudi v Trstu.