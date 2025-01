V Premogovniku Velenje tudi tretjega pogrešanega rudarja našli mrtvega

Po ponedeljkovi nesreči v Premogovniku Velenje so danes popoldne mrtvega našli še tretjega pogrešanega rudarja, je v izjavi za javnost povedal generalni direktor Premogovnika Velenje Marko Mavec. Odkopavanje nasutega materiala medtem še poteka.

Drugega ponesrečenca, ki so ga mrtvega našli danes zjutraj, so že transportirali iz jame. »Tretjega pa še nismo uspeli niti odkopati do konca. Ko bo tudi ta odkopan, ga bomo prinesli iz jame,« je povedal Mavec.

Kot je dodal, so ves čas v navezi s svojci umrlih. »Za vse skupaj je to izredno tragičen dogodek in vsi ga tudi tragično doživljamo, zato tudi nudimo svojcem psihološko podporo,« je dodal.

V nesreči je v jamo po ocenah vdrlo od 500 do 700 kubičnih metrov materiala, življenje so izgubili trije rudarji.