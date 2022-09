V prihodnjih dneh obilnejše padavine

Do vključno srede bo na vreme pri nas vplival anticiklon, ki nam zagotavlja stanovitno in povečini sončno ter prijetno toplo poletno vreme. Danes, jutri in v sredo bo tako povečini sončno z občasno zmerno oblačnostjo in za ta čas kar toplo. V četrtek se bo vreme spremenilo in bo nekaj dni pod vplivom globokega ciklonskega območja, ki se bo iznad Britanskega otočja preko srednjeevropskih držav pomikalo proti vhodu. Od jugozahoda bo proti nam pritekal vlažen in nestanoviten zrak, ki bo prinašal oblake in padavine.

V četrtek in petek bo oblačno in deževno, padavine bodo z morebitnimi krajevnimi izjemami povečini kar pogoste in vztrajne. Vmes bodo tudi plohe in nevihte s krajevnimi nalivi. Povečini je pričakovati večje količine dežja. Marsikje ga bo padlo več deset litrov na kvadratni meter. S tem bi se morale tudi dokončno izravnati posledice večmesečne suše.

V soboto in nedeljo bodo, kot kaže, padavine manj pogoste in bo več spremenljivosti, zlasti ob morju bo lahko tudi nekaj sončnega vremena. Nekoliko bolj sveže bo, toda ni pričakovati večjih temperaturnih sprememb.

V začetku prihodnjega tedna bo spet bolj sončno in topleje.