V priklopniku prevažal 52 tujcev

V četrtek popoldne so policisti na počivališču Barje ustavili tovorno vozilo s priklopnikom romunskih registrskih oznak. V postopku so ugotovili, da je romunski voznik v priklopnem vozilu prevažal 52 tujcev, državljanov Bangladeša, Pakistana, Nepala in Indije, ki so nezakonito prestopili državno mejo, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana

Državljanu Romunije so odvzeli prostost, postopki in aktivnosti policistov v povezavi s tujci pa še potekajo, še navajajo na ljubljanski policijski upravi.