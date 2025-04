V prometni nesreči dve smrtni žrtvi iz Trsta

Danes se je ob približno 10.15 pripetila zelo huda nesreča na avtocesti A4 med krajema Latisana in Portogruaro v smeri Benetk. Osebni avtomobil je namreč zavozil v ograjeno območje, kjer je osebje podjetja Autostrade Alto Adriatico in zunanjega izvajalca opravljalo popravila.

Na tem odseku, poudarjajo upravitelji avtoceste v tiskovnem sporočilu, so voznikom na razpolago trije vozni pasovi, tretji, najhitrejši, pa je bil zaprt in primerno zavarovan zaradi del na avtocestni pregradi. Avtomobiliste so na gradbišče opozarjali tudi znaki, ki so močno omejevali dovoljeno hitrost. Za stožci sta bila parkirana dva kombija delavcev, v katera je iz nepojasnjenih vzrokov trčil osebni avtomobil.

Pred trkom v vozili je avtomobil tudi večkrat udaril v pregrado, ki razmejuje smeri avtoceste. Kljub temu je silovito trčil v tovornjaka, voznik in potnik avtomobila sta pri tem umrla. Varnostni organi še preiskujejo dogajanje.

Žrtvi sta Tržačana, in sicer 77-letna Patrizia Furlanetto in 78-letni Massimiliano Simonetti.

Podjetje Autostrade Alto Adriatico je sporočilo, da so ob približno 14. uri odstranili ostanke vozil, promet pa je v smeri Benetk še vedno upočasnjen.​​​