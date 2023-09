V prometni nesreči na južni ljubljanski obvoznici trije mrtvi

V hudi prometni nesreči na južni ljubljanski obvoznici so umrle tri osebe, vsaj ena pa je poškodovana, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Po doslej znanih podatkih policije so bila v nesreči udeležena tri vozila, osebno vozilo s počitniško prikolico in dve tovorni vozili. Gašenje na kraju nesreče še vedno poteka, so dodali na policiji.

Danes okoli 15.30 je na južni ljubljanski obvoznici, v bližini izvoza Rudnik v smeri Kopra prišlo do hujše prometne nesreče, v kateri so vozila tudi zagorela. Zaradi nesreče je zaprta ljubljanska južna obvoznica med priključkoma Ljubljana jug in Rudnik proti Kopru, prav tako je oviran promet v nasprotni smeri. Na policiji priporočajo obvoz preko severne ljubljanske obvoznice. Vse, ki so obstali v zastoju prosijo, da upoštevajo navodila policistov in upravljavca ceste in da ne vozijo vzvratno, obračajo ali hodijo po cestišču, so pozvali na policiji.