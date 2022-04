V prvem krogu Macron pred Le Penovo

Rezultati prvega kroga predsedniških volitev v Franciji so nekoliko preobrnili predvolilne ankete, ki so prikazovale skoraj izenačen boj med zdajšnjim predsednikom Emmanuelom Macronom in desno kandidatko Marino Le Pen. Prvi krog je prepričljivo osvojil Macron, ki je prejel 27,6 odstotka glasov, Marina le Pen pa 23,4 odstotka. Za njima je predsedniški kandidat skrajne levice Jean-Luc Melenchon prejel 21,9 odstotka glasov.

Macron naj bi medtem po sinočnjih napovedih že danes prepričeval volivce na severu Francije, Le Penova pa se bo sestala s svojo volilno ekipo, preden se znova loti nagovarjanja svojih najzvestejših volivcev v majhnih krajih in na francoskem podeželju.

Dvojico zdaj čakata dva tedna intenzivne volilne kampanje, saj se tokrat v drugem krogu - ta bo potekal 24. aprila - po mnenju opazovalcev napoveduje precej tesnejša bitka med omenjeno dvojico, kot je bila tista pred petimi leti. Ni namreč pričakovati, kljub pozivu Melenchona, naj njegovi volivci ne podprejo Le Penove, da se bo večina njih odločila za Macrona, saj naj bi Malenchon zbral tudi t.i. »protestne glasove«, s katerimi bi lahko njegovi volivci v drugem krogu podprli ravno Marino Le Pen. Ni dvomov, menijo opazovalci, da gre vsekakor pri Macronu za »evropski« glas, medtem ko bi se lahko v primeru zmage Le Penove bistveno spremenila evropska ravnotežja.