V reški ladjedelnici 3. maj končali gradnjo luksuzne križarke

V reški ladjedelnici 3. maj so v četrtek na prvo plovbo slovesno pospremili luksuzno polarno križarko Scenic Eclipse II. Ladjo so izdelali tri mesece pred rokom, vredna pa je 170 milijonov evrov. Sprejme lahko do 228 potnikov v 114 kabinah ter ima devet restavracij, dva helikopterja in manjšo podmornico.

Reška ladjedelnica je križarko izdelala za naročnika MKM Yachts, hčerinsko družbo avstralske korporacije Scenic. Graditi so jo začeli maja 2021, v morje pa so jo splavili maja 2022.

Gre za drugo raziskovalno križarko v floti skupine Scenic, ki so jo v celoti zgradili na Hrvaškem. Dolga je 168 metrov in široka 21,5 metra. Poleg 228 potnikov lahko sprejme 176 članov posadke.

Ima notranji in zunanji bazen, štiri bare in kino, pa tudi manjšo podmornico. Primerna je za plovbo po vseh morjih in izpolnjuje najvišje ekološke standarde.

Lastnik skupine Scenic Glen Moroney je na četrtkovi slovesnosti po poročanju hrvaške tiskovne agencija Hina izrazil zadovoljstvo, da so ladjo zgradili pred rokom.

Dodal je, da je gradnja ladij iz linije Scenic končana, a načrtujejo gradnjo nove vrste sofisticiranih ladij linije Icon. O tem so po njegovih besedah že govorili s hrvaško vlado in upajo na uspešno sodelovanje v prihodnje.

Scenic Eclipse II bodo krstili predvidoma 3. maja v Malagi v Španiji, kamor se je odpravila na prvo plovbo.