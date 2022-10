V Reziji reševali mlada pohodnika iz Fare in Redipulje

Gorski reševalci iz Možca, finančni policisti in gasilci iz Gumina so v soboto pozno zvečer posredovali v Reziji, kjer sta se na gorski stezi v bližini Pustega Gosta izgubila pohodnika, osemnajstletnica iz Fare in dvajsetletnik iz Redipulje. Zašla sta s poti in ju je presenetil mrak. Poklicala sta reševalce. Eden od reševalcev, ki prebiva v Reziji, je z aplikacijo SMS Locator ugotovil njun položaj in dosegel območje, kjer sta se izgubila. Prispeli so še drugi reševalci, ki so ju dosegli ob pomoči svetlobnih signalov svetilk in njunih klicev. Ugotovili so, da sta pohodnika zdrava. Reševalci so ju varno pospremili v dolino.