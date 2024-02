V Rimu bodo odprli muzej o fojbah in eksodusu Italijanov

Ministri so danes na seji vlade prižgali zeleno luč predlogu zakona, ki predvideva, da bo v Rimu odprl vrata muzej spomina na fojbe, cilj katerega bo »ohranjati in obnavljati spomin na tragedijo Italijanov in vseh žrtev fojb ter eksodusa Istranov, Rečanov in Dalmatincev z njihovih domov«. Pobudo zanj je dal minister za kulturo Gennaro Sangiuliano, ki je ocenil, da predstavlja muzej »zgodovinsko dolžnost do istrskih, reških in dalmatinskih Italijanov, ki so doživeli Titovo komunistično diktaturo«.

Za ustanovitev muzeja fojb, ki bo zaživel v bližini rimskega trga Piazza del Popolo, je Melonijina vlada predvidela 8 milijonov evrov finančnih sredstev. Med nalogami muzeja je tudi »rekonstruirati in pripovedovati zgodovino Italijanov iz Istre, Reke in Dalmacije ter kompleksnejših dogodkov ob italijanski vzhodni meji«.

S strani številnih politikov iz vladne večine je bilo slišati zadoščenje ob odločitvi, ki prihaja 20 let po sprejetju zakona, s katerim je bil ustanovljen dan spomina na fojbe in izseljevanje Italijanov iz Istre, Reke in Dalmacije, v opozicijskih vrstah pa je bilo bolj kot ne tiho.