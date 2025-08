»V Rimu smo bili zelo različni, a združeni v veri in upanju«

S sveto mašo pred milijonom pretežno mladih romarjev iz celega sveta se je v nedeljo zaključil jubilej mladih, zagotovo najbolj množičen in morda tudi najpomembnejši trenutek letošnjega svetega leta Rimskokatoliške cerkve. Dogodka sta se udeležili tudi Slovenki iz Trsta in Gorice.

»V Tor Vergati sem začutila, da sem del ogromne množice mladih od vsepovsod. Bili smo zelo različni, a združeni v veri in upanju,« nam je povedala Valentina Ferligoi iz Števerjana, s katero smo se pogovorili med njenim povratkom domov. V Rim se je z večjo skupino iz Goriške nadškofije podala prvič, jubilej pa je doživela zelo čustveno.

Pogum v negotovem svetu

V Rim se je s skupino iz Tržaške škofije podala tudi Alenka Cergol, ki je izkušnjo ocenila kot splošno obogatitev, še zlasti v smislu odprtosti do ljudi in vere. »Jubilej mladih je bil nedvomno velik praznik, kot skavtski voditeljici pa so se me zelo dotaknile papeževe besede o pomenu izbire in pogumu. Treba je biti pogumni, še zlati v svetu, ki je poln negotovosti,« nam je povedala Tržačanka, ki se je popolnoma strinjala s papeževo mislijo, da je ob tem ključna moč skupnosti.