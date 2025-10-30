V Sečoveljskih solinah dočakali poseben obisk

Včeraj je obiskovalka Sečoveljskih solin v fotografski objektiv ujela za naše kraje zelo redko ptico, poročajo Primorske novice. Na območju Muzeja solinarstva je v jati navadnih plamencev (Phoenicopterus roseus) s svojo ognjeno barvo izstopal ameriški plamenec (Phoenicopterus ruber), vrsta, ki izvira iz Karibov, Bahamov in obal Srednje Amerike.

Kot so zapisali v Sečoveljskih solinah, njegova barva ni naključje - izvira iz prehrane, bogate s karotenoidi iz rakcev in alg, ki v Karibih dajejo plamencem značilno barvo.

Gre za izjemno redko opažanje v Evropi in za prvo v Sloveniji. Večina tovrstnih prihodov je sicer povezanih s primeri, ki so pobegnili iz ujetništva in se pridružili divjim jatam plamencev, so sporočili in še dodali, da so se danes odpravili na teren in omenjenega plamenca izsledili na drugem koncu solin, kjer se je skupaj s še desetimi navadnimi plamenci hranil v bazenu nasproti uprave.

Trenutno je v Sečoveljskih solinah več kot 300 plamencev.

O flamencih smo v preteklih letih poročali tudi iz FJK. Primorski dnevnik je denimo novembra 2020 poročal o jati plamencev oz. flamingov, ki je v priletela v rezervat Cavanata pri Fossalonu.