V sečoveljskih solinah letos ciljajo na 30-odstotno rast pridelave soli

V sečoveljskih solinah se je z naravnim procesom kristalizacije morske soli začel vrhunec leta za solinarje. Letošnji cilj je pridelati 2000 ton ročno pobrane soli, kar bi bilo 30 odstotkov več kot lani in bi zadoščalo za več kot polovico celotne letne priporočene porabe soli v Sloveniji, so sporočili iz upravljavca solin, družbe Soline.

Začetek sezone tradicionalno prinaša najintenzivnejše obdobje za solinarje. Kot je v sporočilu za javnost spomnil vodja pridelave soli v podjetju Soline Diego Lazar, sečoveljske soline temeljijo na ročnem delu - od priprave bazenov do pobiranja soli.

Glavna gradnika sta solinsko blato in les, ki zahtevata nenehno vzdrževanje. To opravijo v hladnejšem delu leta, ko sol še ne kristalizira. Proti poletju pa vse sile usmerijo v rokovanje s slanico in na koncu v pobiranje soli. »Sezona lahko traja do 70 dni, v njenem vrhuncu pa solinar dnevno pridela tudi več kot dve toni soli. Pridelka pa ni mogoče predvideti - vse je odvisno od sonca, vetra in vztrajnosti,« je naštel Lazar.

Sol se tako dejansko dela pozimi, saj ne nastaja sama od sebe in je brez skrbnega vzdrževanja bazenov poleti ne bi bilo, je dodal.

Sečovljske soline so sicer najbolj severno ležeče še delujoče soline v Sredozemlju in po navedbah upravljavcev ene redkih solin na svetu, kjer se sol prideluje po več stoletij starih postopkih, ki izvirajo iz 14. stoletja.

Bistvena vloga v procesu pridelave soli pripada petoli - naravni, do centimeter debeli, mikrobni podlagi, ki preprečuje stik morskega blata s soljo in omogoča ročno pridelavo soli. Aktivna pridelava v sečoveljskih solinah poteka na območju Lera, kjer je letos v proces vpetih 16 zaposlenih in pet najemnikov solnih polj, ki skrbijo za 17 kristalizacijskih polj. Na Leri so površine razdeljene na izparilne bazene (priprava slanice) in kristalizacijske bazene (pobiranje soli).

Medse so v sečoveljskih solinah, ki so razglašene tudi za krajinski park z enakim imenom, sprejeli štiri nove solinarje in s tem po prepričanju upravljavcev naredili pomemben korak k ohranjanju dragocene obrtniške dediščine za prihodnje rodove.

Ob tradicionalnem zaključku sezone bo 23. avgusta potekal tradicionalni Solinarski praznik, ko bo vstop v krajinski park za vse obiskovalce prost, so še napovedali v podjetju Soline, ki je v 100-odstotni lasti Telekoma Slovenije.