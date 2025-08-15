V Sečoveljskih solinah letos manj soli, kakovost pa je dobra

Čeprav so v Sečoveljskih solinah sezono začeli z velikimi pričakovanji - načrt je bil pridelati 2000 ton ročno pobrane soli, kar bi bilo 30 odstotkov več kot lani - je muhasti, deževni julij njihove načrte hitro razblinil. Količina, ki bi pokrila več kot polovico priporočene letne porabe soli v Sloveniji, bo tako letos ostala nedosegljiva.

»Začetek sezone je bil res deževen, vsak teden smo se znova vračali na izhodišče. Trenutno smo pri tretjini količine soli, ki smo jo imeli lani ob tem času,« pojasnjuje direktor podjetja Soline Pridelava soli Aleksander Valentin. Čeprav vremenoslovci za avgust napovedujejo več sonca, bo treba nadoknaditi veliko zamujenega.

Lanskih 1600 ton letos ne bo mogoče preseči. »Upamo, da bomo pridelali vsaj 1000 ton, kar bi nam omogočilo, da za prihodnje leto založimo slovenske police,« pravi Aleksander Valentin. Do zdaj so pridelali nekaj več kot 300 ton jedilne soli, razmere pa še niso omogočile optimalne proizvodnje piranske soli z zaščiteno označbo porekla. Kakovost kljub manjši količini ostaja dobra, saj so bila solna polja pozimi temeljito pripravljena. »Žal pa so količine manjše, kot bi si želeli,« podčrtuje direktor.

Jan Klokočovnik

Primorske novice