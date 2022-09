V silovitem nalivu na Reki umrl moški

V silovitem nalivu, ki je v sredo zajel Reko in povzročil hudourne vode v mestu, je umrl moški, poročajo hrvaški mediji. Našli so ga v hudourni vodi pod avtom, umrl pa je pred prihodom reševalcev v sredo zvečer, so sporočili iz policijske uprave primorsko-goranske županije.

Hudourne vode so poplavile ceste v središču mesta in popolnoma ustavile promet, mnogi pa so ostali ujeti v svojih avtomobilih. Voda je poplavila vhode in kleti nekaterih zgradb ter vdrla v eno od otroških igralnic, od koder so gasilci nato reševali otroke, je poročal spletni portal hrvaškega časnika Novi list.

V sredo je na Reki po podatkih hrvaškega portala RiMeteo padlo 222 litrov padavin na kvadratni meter, samo od polnoči do druge ure zjutraj pa še dodatnih 46 litrov na kvadratni meter.